الفاتنة جيني إسبر ترتبط برجل بسن والدها – بالصور

متابعة بتجــــــــــــــرد: بدأت النجمة جيني إسبر تصوير مشاهدها في بطولة مسلسل “سلاسل دهب”، من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحّاس، وإنتاج شركة “غولدن لاين”.

ومن ملامح شخصية “زهور” التي تؤديها الفنّانة السورية، أنها شابة فاتنة الجمال، تعيش قصة حب مأسوية ترميها في مكان بعيد عمّا تشتهيه، حتى أنها تصبح ضرّة امرأة أخرى بعد ان تتزوج من رجل في سن والدها.

ويستمر القدر بالتلاعب بـ”زهور” جاعلاً منها ضحية أكثر من فضيحة، في حين أنها لا تملك أي سلاح غير أنوثتها الصارخة.

ويشارك في بطولة العمل الدرامي الممثلون السوريون بسّام كوسا وكاريس بشّار وديمة بيّاعة وشكران مرتجى وسعد مينة وسامر اسماعيل وسحر فوزي وعلي كريم وسوسن أبو عفار وعلي سكّر ورهف الرحبي ونورا العايق وزينة بارافي وأنس طيارة وريام كفارنة وطارق عبدو وسارة بركة وفاتن شاهين وطيف ابراهيم ورزان ابو رضوان وسواهم.

الجدير بالذكر أن أحداث المسلسل تدور في الحارات القديمة في تحد يمكن وصفه بـ”الرجالي النسائي” ضمن النسيج الإجتماعي العام، بين صائغ محنّك في سوق الذهب، يتميز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء وحسّه كـ”زير نساء”، وضحاياه السابقات واللاحقات اللواتي سيظهرن المرأة في قالب غير نمطي في هذا النوع من الأعمال، إذ يبرزن مكانة المرأة وتحكمها في قرارها، وإقدامها على التجارة مثلاً، من دون الإكتفاء بالركون الى داخل جدران منزلها.