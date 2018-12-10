محمد إمام وياسمين رئيس يواصلان تصوير فيلم لص بغداد

يواصل الفنان محمد عادل امام والفنانة ياسمين رئيس اليوم تصوير فيلمه الجديد " لص بغداد " فى عزبة المسلمى، حيث يستمر التصوير هناك لمدة يومين لحين انتهاء بعض مشاهد الاكشن والمطاردة.

ويعتبر هذا التعاون الأول بين الفنان محمد عادل امام وياسمين رئيس.

يذكر أن فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى فيلمز