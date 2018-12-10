مصطفى حجاج يستعد لإحياء حفل بالكويت الجمعة المقبلة

الكويت - لايف ستايل
يسافر المطرب مصطفى حجاج، الخميس المقبل، لدولة الكويت لإحياء حفل هناك يوم الجمعة.
ومن المقرر أن يغنى حجاج مجموعة مميزة من أغانيه أبرزها "يا بتاع النعناع، مابحنلهاش، وخطوة"، وغيرها من الأغاني.
من ناحية أخرى يواصل مصطفى حجاج تسجيل أغاني ألبومه الجديد مع المنتج هانى محروس.
جدير بالذكر أن مصطفى حجاج طرح أغنية "خطوة" التي حققت أكثر من ٢ مليون مشاهدة بموقع يوتيوب، وشارك في أغنية "١٠٠ وش" مع تامر حسني ودياب وأحمد شيبه.
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