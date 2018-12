میسا قرعه تُطلق ألبومها الجدید من برج "كابیتول ریكوردز'' التاریخي

شهد مبنى "الكابیتول ریكوردز" المرموق، الذي یقع في قلب هولیوود، الحفل الذي أقامته مؤخرًا میسا قرعه، لحملتها الموسیقیة "ادعوني غریبة Call Me a Stranger ''، وهي إحدى أغاني ألبومها الجدید، حيث تعتبر الأغنیة بمثابة صرخة تسعى من خلالها إلى تغییر الأفكار المغلوطة التي یكوّنها الغرب عن العالم العربي.

میسا اللبنانیة الأصل، هي من الأوائل الفنانين في الشرق الأوسط التي اعتمدها مبنى الكابیتول ریكوردز لإطلاق حملتها، وهو الأستوديو الذي أطلق منه الفنان العالمي فرانك سیناترا أوّل ألبوماته، تبعه الكثیر من الفنانین العالمیین ومنهم " فرقة البیتلز، ذا بیتش بویز، كارول كینغ، بوب سیغر، راي تشارلز، ونات كینغ كول الذي زال البیانو الخاص به معروضًا هناك حتى الآن ".

وتم إنجاز هذا العمل بالتعاون مع كلّا من الكتّاب المشاركین: ریتشارد جاكس (الحائز على جائزة غرامي 2017 الذي قد ساعد في كتابة وإنتاج ألبوم میسا الجدید) وكایلر إنغلند لتألیف أغنیتها الجدیدة Call Me a Stranger ، وهي تحفة فنیّة تلخّص تجربتها الخاصة بأسلوب مؤثر جدًا، وتم تصویر فیدیو الأغنیة برعایة المؤسسة المارونیة للانتشار وشركة INDEVCO، بالتعاون مع وزارة الخارجیة والمغتربین بمهمة السعي للتواصل مع اللبنانیین المنتشرینLebanese Diaspora Energy في العالم وتحفیزهم لاستعادة الجنسیة اللبنانیة .

وتعتبر موهبة میسا الخریجة من معهد بركلي للموسیقى (في بوسطن) في كتابة الأغنية، وصوتها الذي یأسر القلوب، أهم العوامل التي مهّدت طریقها لتسلّق سلّم العالمیة بسرعة، وقد سعت من خلال هذه الأغنية، أن لا تظهر كضحیّة للغربة بل لتبرز كامرأة أتت من مجتمع مرموق وله تاریخ من بین شعوب العالم، تاركةً رسالة مؤثرة من خلال الموسیقى والفن، حيث قالت "أتمنى أن یكون لأغنیتي الوقع الإیجابي، فتخرق قلوب الناس وتجعلهم فخورین بأصولهم وتراث بلدهم الأم .

وأدت میسا قرعه ثلاثة من أغانیها في حفل الكابیتول ریكوردز المباشر، أبهرت جمهورها الغفیر وتركتهم في حالة من الذهول، وشمل الحضور عدد من نخبة الوجوه الفنیة من عالم الموسیقى والسینما في هولیوود، الإعلامیة والاجتماعية المعروفة، ومنهم: اساي مورالیس ( الممثل الذي اشتهر في المسلسلات الأمریكیة Ozark وaway with murder How to get، مایكل جاي المعروف بأعماله مع Eminem وCeline Dion ومایك غارسن المدیر الموسیقي السابق للفنان العالمي الراحل David Bowie وبولا سلفاتور نائبة رئیس "Capitol studios"، توم روسو (المنتج الحائز على 16 جوائز غرامي)، كارمین روخس (عضو سابق في فریق David Bowie وRolling Stones، وسكوت بایغ عضو سابق في فریق Pink Floyd، وكثیرین غیرهم من النجوم والفنانین بالإضافة إلى أعضاء شركات Warner Brothers, Dreamworks, Capitol Records, Berklee college of music , ASCAP, وغیرهم.

والجمهوریة اللبنانیة في لوس انجلوس السیدة میرنا خولي والممثل الكومیدي اللبناني الأصل نمر أبو نصار.