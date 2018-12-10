شكرا لقرائتكم خبر عن "والعة".. كاتى بيرى تشارك بـ"فيديو جيم" وتطرح أغنية خاصة باللعبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة العالمية كاتي بيري في أحد ألعاب الـ " فيديو جيم " و هو " Final Fantasy Brave Exvius "، ستنضم كاتي للتشكيل الخاص باللعبة بعد غد الأربعاء 12 ديسمبر ، مثلما أعلن موقع " بيلبورد "، كما أعدت "كاتى" أغنية سينجل جديدة تحمل اسم " immortal flame " و الأغنية هي جزء من اللعبة .
يذكر أن كاتي بيري التي بدأت حياتها الفنية عام ، استطاعت ان تحقق شعبية جارفة بشتي انحاء العالم ، و من أشهر اغنياتها " bon appétit " و " thinking of you " و " this is how we do " و " waking up in vegas " و " dark horse " و غيرهم .
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