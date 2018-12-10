شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يوجه الشكر للقائمين على مؤتمر إفريقيا 2018 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الكينج محمد منير، الشكر لكل القائمين على مؤتمر إفريقيا 2018 الذى اختتمت أمس فعالياته فى مدينة شرم الشيخ، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية.

ونشر الكينج صورة له من حفلته التى أقيمت أمس فى ختام فاعليات المؤتمر الإفريقي بمدينة شرم الشيخ .



منير فى الحفل



منير خلال الحفل



منير فى الحفل



محمد منير

يذكر أن آخر أعمال الكينج محمد منير أغنيته "طاق طاقية"، التى طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وحققت أرقاما كبيرة من عدد المشاهدات، وينتظر جمهوره طرح باقى الألبوم الأيام المقبلة.