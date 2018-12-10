شكرا لقرائتكم خبر عن لوسى تكشف أسعد لحظات يوم عيد ميلادها.. مكالمة ابنها فتحى الأكثر بهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة لوسى اليوم الاثنين، 10 ديسمبر بعيد ميلادها الـ 62، وذلك فى لوكيشن تصوير الجزء الثانى من مسلسلها "البيت الكبير" الذى تصوره يومياً بدون أى اجازات حسبما أكدت لـ"الخليج 365"، لافتة إلى أنها ليس لها طقوس محددة للاحتفال بهذه المناسبة الا أنه تعتبر يوم ميلادها حدثاً سعيداً لأكثر من سبب.

وأوضحت لوسى أنها يوم ميلادها تتعامل معه بأن هناك سنة مرت من عمرها بما فيها من أشياء سعيدة أو حزينة، اضافة إلى أنها سنة فقدت فيها اصدقاء ومعارف وفى نفس الوقت اكتسبت وتعرفت على أشخاص جدد، مؤكدة أنها فى هذا اليوم تتذكر فقط الاشياء السعيدة التى مرت بها وتبعتد عن الحزين داعية الله ان يبعد عنها كل شر وما به حزن.



لوسى

وكشفت لوسى أن اللحظة الأسعد يوم ميلادها هى مكالمة ابنها فتحى من الولايات المتحدة الأمريكية – حيث يقيم هناك للدراسة – فى تمام الساعة 12 منتصف الليل ويغنى لها "happy birthday loslos"، مضيفة أنها فى هذا اليوم أيضاً تستقبل مكالمات من أصدقاء لا تسمع صوتهم إلا كل سنة فى هذا اليوم تحديداً حيث يسعدها أنهم تذكروها مشددة على أنها لا تنسى والدها ووالدتها الراحلين فى هذا اليوم ودعائهم لها الدائم.



الفنانة لوسى

مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة.