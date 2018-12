شكرا لقرائتكم خبر عن لو فاتك ترشيحات جوائز جرامى2019.. هنقولك مفاجآت قوائم المرشحين والفائزين والان مع تفاصيل الخبر

بعد ساعات من إعلان قائمة الترشيحات لجوائز جولدن جلوب، ظهرت القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز جرامى Grammy 2019 ، التى تقدمهم الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، و هى واحدة من أهم الجوائز السنوية الأربعة الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية "EGOT".



كندريك لامار

المطرب دريك

حملت ترشيحات الجرامى فى عامه الـ61 صباح أمس الأول، العديد من المفاجأت غير المتوقعة فى إجمالى 84 فئة ، فشهدت سيطرة لمغنى الراب الأمريكى "كندريك لامار" ب8 ترشيحات الذى نالها بسبب ألبومه الغنائى المستوحى من فيلم "black panther" وحظى على إعجاب الملايين، وتلاه المغنى "دريك" بـ7 ترشيحات الذى ذاعت شهرته فى العالم العربى بعد أغنيه "Kiki" صاحبة التحدى الشهير.

كاردى بى



المغنية كاردى بى حصلت على 5 ترشيحات جرامى، لكنها تلقت هذا الخبر السعيد فى قاعة المحكمة، خلال جلسة محاكمتها بعد اتهامها بالإعتداء على امرأتين فى أغسطس الماضى، وحصلت فيها على أمر بعدم التقرب لهما، ورشحت كاردى فى فئات أغنية العام، وألبوم العام، أفضل ديو بوب أو أغنية جماعية، أفضل أداء راب، أفضل ألبوم راب بينما لم تحصل عدوتها اللدود نيكى ميناج على أى ترشيح.



تايلور سويفت

أما المغنية الشهيرة تايلور سويفت، لم تنل إلا ترشيحاً واحداً فقط على غير العادة، وهو أفضل ألبوم بوب، فى حين أنها حصلت على أكثر من جائزة جرامى العام الماضى، وكانت هى أول مغنية تحصل على جائزة جرامى لألبوم العام فى عامها الـ20.

أما فيلم "A star is born" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى للمطربة ليدى جاجا، حمل مفاجئة للنجم برادلى كوبر الذى وجدت الإغنية الـ"ديو" التى غناها مع جاجا "Shallow " فى ترشيحات أفضل تسجيل للعام، بعدما رشح الفيلم لأكثر من جائزة فى قوائم الجولدن جلوب لهذا العام.

وكانت الترشيحات مخيبة لآمال محبى المطربة أريانا جراند التى لم يذكر أسمها فى ترشيحات الفئات الكبرى لجوائز الجرامى كألبوم العام، أغنية العام، أو أفضل فنان صاعد، وبدلاً من ذلك، حصلت أريانا على ترشيحات أكثر تواضعاً كأفضل ألبوم " Pop Vocal"، والأفضل أداء "Pop Solo".

يذكر أن حفل توزيع جوائز الجرامى يقام فى فبراير من كل عام، وهو يشبه إلى حد بعيد حفل توزيع جوائز الأوسكار الخاصة بالسينما و حفل توزيع جوائز إيمى الخاصة بالمسلسلات و حفلة جائزة تونى الخاصة بالمسرح، لكن الجرامى تهتم فقط بالموسيقى.

Shallow - ليدي جاجا وبرادلى كوبر

All The Stars - كندريك لامار وسزا

Rockstar - بوست مالون و 21 سافاج

The Middle - زيد وجراى ومارين موريس

I Like It- لكاردى بى وباد باني وجى بالفين

The Joke - لبراندى كارلايل

This Is America - جلوفر لدونالد

God's Plan - دريك

أغنية العام The Joke - لبراندى كارلايل Shallow - ليدى جاجا وبرادلي كوبر The Middle - زيد وجراى ومارين موريس This Is America - جلوفر لدونالد All The Stars - كندريك لامار وسزا Boo’d Up - إيلا ماى God’s Plan - دريك In My Blood - شون مانديز أفضل مغني صاعد أفضل مغني صاعد فرقة Chloe X Halle لوك كومبس فرقة Greta Van Fleet اتش. إى. أر .H.E.R دوا ليبا جورجا سميث بيبي ريكسا مارجو برايس

ألبوم العام

Dirty Computers

Golden Hour

Black Panther: The Album

Invasion of Privacy

By the Way, I Forgive You

Scorpion

.H.E.R

Beerbongs & Bentleys

أفضل ألبوم إليكترونك أفضل ألبوم إليكترونك Singularity - جون هوبكينز Justice - فرقة Woman Worldwide Treehouse - صوفى توكير Oil Of Every Pearl's Un-Insides - صوفى Lune Rouge - توكيمونستا TOKiMONSTA

Camila - كاميلا كابيللو

Meaning of Life- كيلى كلاركسون

Sweetener - أريانا جراند

Shawn Mendes - شون مانديز

Beautiful Trauma - بينك

Reputation - تايلور سويفت

أفضل أغنية كتبت لفيلم مرئى أفضل أغنية كتبت لفيلم مرئى All The Stars - كندريك لامار وسزا shallow - ليدى جاجا وبرادلى كوبر Remember Me - ميجيل وناتاليا لافوركاد This Is Me - كيلا سيتل ومجموعة فيلم The Greatest Showman Mystery of Love - سوفجان ستيفنز

Four Out Of Five - فرقة Arctic Monkeys

When Bad Does Good - كريس كورنيل

Made An America - فرقة THE FEVER 333

Highway Tune - فرقة Greta Van Fleet

Uncomfortable - فرقة Halestorm

The Carters - Apesh*t

This Is America - تشايلديش جامبينو

I’m Not Racist - لوكاس جوينر

Pynk - جانيل موناى

MUMBO JUMBO - لتييرا واك

أفضل موسيقى في فيلم

Life in 12 Bars - إريك كلابتون

Whitney - ويتنى هيوستن

Quincy - كوينكى جونز

Itzhak - إيتزاك بيرلمان

The King - إلفيس بريسلى