شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مطالبة نائب بقطع رأسه بسبب أغنية.. حملات تضامن مع راغب علامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الفنان اللبنانى راغب علامة، الأوضاع فى بلاده، احتجاجا على الوضع السياسي والاقتصادي المتردي في لبنان من خلال أغنيته الجديدة " طار البلد" التى طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأسبوع الماضى، والأغنية أثارت جدلا كبيرا بين اللبنانيين بين مؤيد لها وبين من اعتبر أنها تصف الوضع بشكل مبالغ فيه".

كما طالب النائب البرلماني اللبناني حكمت ديب بقطع رأس راغب بعد أغنيته "طار البلد"، قائلا فى أحد اللقاءات التلفزيونية: "هيدا لازم يطير راسه، شو يعني طار البلد، شو ها اللامسؤولية".

ومن جانبه رد راغب علامة على حكمت ديب، بسلسله تغريدات قائلا: " بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا كدواعش.. أكيد طار البلد..انت خفت من آغنيتي وعم تهددني".

وأضاف، " أنا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار إلى فخامة الرئيس ودولة الرئيسس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي".



تغريده راغب علامة

ودشن عدد من محبى الفنان راغب علامة هاشتاج باسمه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، للتضامن معه بعدما طالب النائب البرلمانى اللبنانى حكمت ديب بقطع رأس راغب بعد الأغنية، ومن أول الفنانين المتضامنين مع راغب الفنان عاصى الحلانى قائلا: " لن تنبعث شرارة الإصلاح في هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلمت الشعوب وحافظت على حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الآخر وليس يا سعادة النائب من خلال تقطيع الرؤوس نحنا بلد ديمقراطي ولنا الحق في التعبير والتغير.. وما منوطي راسنا الا للي خلقنا كلنا راغب علامة".



تريند راغب علامة

ليرد راغب علامة على تغريده عاصى الحلانى: " بشكرك يا أخي أبو الوليد بعد ناقصنا يهددونا إذا غنينا وعبرنا عن وجع الناس هيد النائب اللي هدد الفن ولم يهددني أنا فقط يتقاضى راتبه مدى الحياة هو وورثته من ضرائبنا اللي مندفعها وبدل ما يدافع عنا هددنا بأسلوب داعشي عالعموم الله يوفقك اخي عاصي انت وعيلتك ومحبينك".



رد راغب على عاصى

كما وجه الإعلامى نيشان رسالة لراغب علامة جاء فيها: "من نوائب الدّهر أن يَتَفَوَّه نائب مسؤول بكلام غير مسئول يُسيء الى فنّان تُرفع الرؤوس بِمَسيرَتِه، أكاد أجزم انّ الاستاذ حكمت ديب نادِم على تعبيره.



رد راغب على نيشان

ليرد راغب على رسالة نيشان، الشكر الجزيل لك أخي نيشان لكني أشك بأن تكون زلة لسان الواضح بأن هذا التهديد وليس كالتعبير".