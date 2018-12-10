كتب امير فتحي في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:48 مساءً -

شاهدوا ماذا فعلت وعد تجاه الفائز بلقب "​نجم السعودية​"!.. و المطالبة بمحاكمتها

حالة من الغضب الشديد سيطرت على رواد مواقع التواصل الإجتماعي ولاسيما في السعودية بسبب ما قامت به ​الفنانة وعد ​تجاه الفائز بلقب برنامج “​نجم السعودية​” والذي تشارك في لجنة تحكيمه.

وتظهر وعد في الفيديو وهي تحتضن الفائز أحمد قصيري للتعبير عن فرحتها وتهنئته مما دفع إلى الإعتبار أنه تصرفا مُخالفا للعادات والتقاليد العربية عامة والخليجية خاصة.



وشبه عدد من الرواد تصرف وعد بتصرف الفتاة السعودية التي كانت احتضنت الفنان ماجد المهندس، مطالبين ببنفس الإجراءات التي اتخذت ضد الفتاة، حيث طالبوا بمحاكمتها، فيما علق آخرون على ردة فعل المتسابق ووصفوها بالصدمة، إذ قالوا إنه بدا مُتفاجئًا من تصرف الفنانة السعودية وأنها وضعته في موقف محرج، خصوصًا أنه قد يكون رافضًا لهذا التصرف إلا أنها أحرجته.