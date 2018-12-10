المصور الدنماركي يحكي تفاصيل الفيديو الإباحي فوق الهرم وكيف وصل للقمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فيديو إباحي فوق الهرم الأكبر، كان هذا ضمن أبرز الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وتصدر المصور الدنماركي أندرياس هفيد، عناوين الصحف المصرية خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعدما نشر فيديو عبر حسابه في موقع «يوتيوب»، وهو يتسلق هرم خوفو بالجيزة، والتقط صورة ظهر فيها وكأنه يمارس الجنس مع إحدى الفتيات، في إطار مشروع فني خاص به لتصوير لقطات عارية في أماكن مرتفعة وغريبة حول العالم.

وفي حوار مع صحيفة «إكسترا بلاديت» الدنماركية، كشف أندرياس هفيد، تفاصيل الواقعة كاملة، حيث أشار إلى أنه “حاول تسلق الهرم الأكبر سابقا، ولكن الأمن قبض عليه، وتم التحقيق معه داخل مركز شرطة وأخلي سبيله بعد ذلك”.

قال هفيد: «لسنوات عديدة كنت أحلم بتسلق الهرم الأكبر، وكانت لدي دائما الفكرة لالتقاط صورة عارية فوق قمته»

وأكد هفيد أنه لم يمارس الجنس مع صديقته أعلى قمة الهرم الأكبر، موضحا أن ما حدث هو «مجرد مشهد، تم التقاط الصورة ونحن عاريان فقط».

وبرر «هفيد» تصرفه، بأنه يرى أن القاعدة الأهم في التعامل مع الآثار هو ألا يتم إيذاء أو تشويه الأثر: «نحن لا نؤذي الأماكن التي نزورها.. فقط نلتقط بعض الصور».

وكشف المصور الدنماركي تفاصيل محاولته تسلق الهرم الأكبر قبل ذلك، والقبض عليه، قائلا: «حاولت أنا وصديق نرويجي تسلق الهرم الأكبر لالتقاط بعض الصور سابقا بعدما أمضينا بعض الأيام في القاهرة، ولكن الأمن أوقفنا داخل هضبة الجيزة، وتم التحقيق معنا داخل مركز شرطة محلي ثم تم إخلاء سبيلنا دون دفع غرامات أو عواقب أخرى».

واستطرد: «في نهاية نوفمبر الماضي، ذهبت إلى هضبة الجيزة، واخترت طريقاً مختلفاً بعيدا عن الأمن وكنت أكثر وعيا من المرة السابقة، وانتظرنا قليلا حتى قلت حركة الزوار في الهضبة.. انتظرنا ما يقرب من ساعة ونصف حتى تأكدنا تماما من اختفاء الزوار من الهرم، ثم تحركنا لتسلق الهرم الأكبر، ووصلنا للقمة بعد 25 دقيقة فقط».

واختتم المصور الدنماركي حواره قائلا: «لم أقصد أبدا السخرية من رمز ديني أو تاريخي، أنا فقط ألتقط الصور.. لن أسافر إلى مصر الفترة المقبلة حتى لا يتم القبض علي إذا عدت إلى هناك»، كاشفاً أن لديه وجهات أخرى سيلتقط بها صورا عارية له، لكنه رفض الكشف عن هدفه القادم.