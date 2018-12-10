أنجي المقدم تكسب البريمو في رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختار المخرج محمد سامي، الفنانة المصرية أنجي المقدم للمشاركة في البطولة النسائية لمسلسل “البريمو” الذي يعود من خلاله أحمد السقا، للدراما التليفزيونية ويقوم بإنتاجه صادق الصباح.

ومن المقرر أن تشارك أنجي المقدم، في البطولة النسائية للعمل مع مي عمر التي وافقت على دورها في المسلسل بوقتٍ سابق، فيما يضم فريق العمل مجموعة من الفنانين منهم إدوارد ويجري الاتفاق مع باقي فريق المسلسل تمهيداً لبداية التصوير بحلول نهاية شهر ديسمبر 2019على أقصى تقدير خاصة وأن فريق العمل سيسافر للصعيد لتصوير مشاهد مهمة بالاحداث.

ويعد مسلسل “البريمو”، من أوائل الأعمال التي أُعلِنَ عنها لرمضان 2019، وبدأت التحضيرات له منذ أسابيع، فيما سيُعرَض حصرياً عبر شاشة mbc مصر داخل مصر.

وكانت الفنانة إنجي المقدم، قد شاركت مؤخرا، في فعاليات أفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وظهرت باطلالة جريئة، حيث اختارت فستان فضي يكشف عن جسدها بشكل كبير، ورأى العدد الأكبر من الجمهور أنها صاحبة الإطلالة الأجرأ في حفل الافتتاح.