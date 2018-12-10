مونيكا بيلوتشي تتألق في ختام مهرجان مراكش السينمائي الدولي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت الممثلة والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، أن تخطف الأنظار خلال مرورها على السجادة الحمراء في حفل ختام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته السابعة عشرة والذي أقيم مساء يوم السبت 8 ديسمبر.

النجمة العالمية البالغة من العمر 54 عاماً، تألقت بحضورها الراقي وطلتها الأنيقة، كما سلمت مونيكا بيلوتشي، إحدى ضيوف مهرجان مراكش هذا العام، مخرجة فيلم (جوي) النمساوية من أصل إيراني سودابة مرتضى جائزة النجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وكانت النجمة العالمية قد أبهرت محبيها، وذلك خلال حضورها افتتاح مهرجان lumiere للفيلم بفرنسا، يوم السبت 13 أكتوبر، وارتدت الممثلة العالمية فستان أسود دانتيل، بسيط لدرجة الجاذبية، فكما يقال عليها هى واحدة من أكثر نجمات هوليوود، جمالا.

واحتفلت النجمة العالمية بعيد ميلادها مؤخرا حيث ولدت فى 30 سبتمبر 1964 بمدينة تشيتا دي كاستيلو بإقليم أومبريا وسط إيطاليا، وترعرعت في مدينة سان جوستينو، وبدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء عمرها 13 سنة ونشرت صورها فى المجلات المحلية.