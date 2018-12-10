أنوشكا شارما تتحدث عن رحلة صعودها في بوليوود

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أكملت الممثلة الهندية أنوشكا شارما Anushka Sharma عشر سنوات في مجال الأفلام والعمل السينمائي، وتعتقد الممثلة أن سبب نجاحها في العمل هو الاختيارات “غير التقليدية” التي قامت بها كمنفِّذة ومنتجة ورائدة أعمال.

أنوشكا، التي حفرت مكانتها من خلال شخصيات لعبتها في أفلام مثل Band Baaja Baaraat وPK وSultan وكذلك NH10، ظهرت لأول مرة أمام شاروخان في عام 2008 في الفيلم الضخم Rab Ne Bana Di.

وقالت انوشكا “لطالما اتخذت اختيارات غير تقليدية لأنها تأتي من عقلي، لقد نجحت مع هذه الاختيارات غير التقليدية. لقد حققت امتياز مهني في اختيارات غير تقليدية وهذا هو السبب في أنني خلقت مكانة مختلفة لنفسي في صناعة السينما”. .

وأضافت وفق موقع dnaindia “أعتقد أن الحظ يفضل الشجعان. لم أكن أفعل ذلك، لو بدأت أفكر في أنه أمر محفوف بالمخاطر. كنت أفعل ذلك لأن ذلك كان منطقيا بالنسبة لي”.

وقالت منتجة الأفلام الشهيرة مثل NH 10 وPhillauri وPari إن التركيز على المحتوى ساعد شركتها Clean Slate Films على الازدهار. مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية المحتوى في العمل السينمائي.

بعد تمثيل أفلام متتالية، قررت أنوشكا أن تأخذ وقتًا في اختيار مشروع جديد، حيث تشعر الآن بالأمان قليلًا حول مكانتها، ومع ذلك، لا يتوي الممثلة أن تتباطأ عندما يتعلق الأمر بالإنتاج.

أنوشكا، منهمكة حاليا في الترويج لأحدث أفلامها السينمائية “زيرو” مع شاروخان وكاترينا كايف، بالإضافة إلى أنها لم يوقع أي مشروع جديد.