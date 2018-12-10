رغم المطالبات بوقف عرضه.. فيلم Kedarnath لسارة علي خان يتصدر الإيرادات

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

بعد يومين من طرحه بدور السينما الهندية، استطاع فيلم Kedarnath للممثلة المبتدئة سارة على خان والممثل الشاب سوشانت سينج راجبوت أن يُحقق مفاجأة ويتصدر إيرادات شباك التذاكر بمبلغ 17 مليون روبية.

تجري أحداث الفيلم على خلفية الفيضانات التي ضربت شمال الهند أوتارانتشال في عام 2013، وأدت إلى تدمير الحياة بشكل جزئي وإغراق قرى كاملة وتشريد أهلها

ويلعب سوشانت شخصية حمال ودليل مسلم فقير، بينما تلعب ساره على خان دور فتاة هندوسية شريه تريد الحج البى ضريح Kedarnath الهندوسي المقدس.

المحلل التجاري الهندي تاران ادارش قال على حسابه الرسمي بموقع تويتر “#Kedarnath يجمع الزخم في اليوم الثاني. النمو في اليوم الثاني مقارنة باليوم الأول: 34.48 ٪. وينبغي أن يشهد اتجاها تصاعديا في اليوم 3 الثالث”.

وفي السياق ذاته كانت محكمة هندية قد رفضت الأحد 9 ديسمبر طلبًا تقدمت به عدة أحزاب هندوسية بوقف عرض الفيلم، تحت زعم أن الفيلم يروج لما يعرف داخل الأوساط الهندوسية بـ” جهاد الحب”، وهي حالة يتم فيها تحويل النساء الهندوسيات إلى الإسلام عن طريق الزواج من مسلمين بحسب اعتقادهم.