سارة علي خان تكشف عن الهدية التي تلقتها من شقيقها الرضيع

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

في مقابلة مع صحيفة “ديكان كرونيكل”، كشفت الممثلة الهندية سارة على خان عن الهدية التي تلقتها من شقيقها الصغير تيمور على خان بمناسبة “Raksha Bandhan”، وهو عيد من الأعياد التي يحتفل به الهندوس لتقديس العلاقة الأخوية.

وقالت ممثلة Kedarnath: “كان من الممتع الاحتفال بعيد Raksha Bandhan مع تيمور، لقد أعطاني 51 روبية أنه على ما يرام كما انه صغير”.

كان أول ظهور للممثلة المبتدئة سارة على خان في بوليوود هذا العام مع فيلم Kedarnath للمخرج ابهيشيك كابور، الفيلم أيضا يضم النجم سوسنانت سينج راجبوت في دور البطولة.

ومع إطلاق البرومو الترويجي للفيلم، ثارت حالة كبيرة من الجدل، بسبب ما يعرف بـ”جهاد الحب” المنتشر لدى جماعات هندوسية متشددة، حيث تتناول القصة الفيلم علاقة حب بين حمّال مسلم وإحدى الفتيات الهندوس التي تنتمي لأسرة غنية ومتسلطة.

ومع ذلك، استطاعت فازت سارة على خان الفوز بالقلوب بتصويرها القوي والمبهج، وقد تلقت الكثير من الإشادة لأدائها في هذا الفيلم، إلى جانب استحواذها على اعجاب عندما ظهرت على الهواء في برنامج “قهوة مع كاران”، الذي يقدمه الإعلامي والفنان كاران جوهر.

وفي البرنامج، كشفت سارة أن أمها الفنانة أمريتا سينج هي التي ألبستها لحضور حفل زفاف والدها سيف وكارينا كابور. وقالت انها تشاطر أيضا كارينا علاقة صداقة حميمة.