القبض على المنتجة الهندية بريرنا أرورا بتهمة النصب

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تباشر جهات أمنية في مدينة مومباي، التحقيق مع مُنتجة الأفلام الهندية الشهيرة بريرنا ارورا Prerna Arora التي تدير شركة لإنتاج الأفلام السينمائية، بتهمة النصب في مبلغ 16 مليون روبية.

كانت قوات الأمن الهندية قد ألقت القبض على المنتجة التي قدمت العديد من الأفلام التي خلقت حالة من الانتقادات مثل Toilet Ek Prem Katha، وRustom، وpadman من بين أفلام أخرى، على اثر بلاغ تقدم به الموزع السينمائي فاسو بهاجاني ببلاغ ضدها.

واتهم بهاجاني ارورا بالنصب ومخالفة اتفاق صريح بينهما كموزع للفيلم في بلاغه الذي تقدم به إلى جناح الجرائم الاقتصادية في مومباي.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم التحقيق فيها مع بريرنا ارورا، فقد كانت متورطة في العديد من المشاحنات التي غالبا ما تنتهي في المحاكم. وقبل بضعة أشهر، كانت شركة تدعي “بادما ايسبات” تتهم شركتها بالاحتيال

قبل بضعة أشهر، تقدم النجم جون إبراهام، باعتباره صاحب شركة إنتاج بثلاث بلاغات جنائيه ضد ارورا وشركتها بتهمة التزوير، وخرق الثقة، والتشهير.