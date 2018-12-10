وفاة المنتج أحمد السيد بعد صراع مع المرض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي المنتج الفني ومدير المسرح الكوميدي أحمد السيد، مساء الأحد 9 ديسمبر بعد دخوله في غيبوبة كبدية استمرت لأربعة أشهر.

أعلن خبر الوفاة نجله عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفسية، على أن يقام العزاء بعد المغرب في مسجد عمر مكرم بالتحرير.

أحمد السيد، قدم العديد من الأعمال السينمائية مع عادل إمام كمدير للإنتاج ومنها «حسن ومرقص، والإرهاب والكباب، و مرجان أحمد مرجان، وأمير الظلام، وعريس من جهة أمنية».

كما عمل كمنتج فني لعدد من الأعمال الدرامية ومنها «بين عالمين، وأفراح القبة»، وغيرها، وتولي منصب مدير المسرح الكوميدي.

ونعته الفنانة نشوى مصطفى عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، قائلة: «ليه يا أحمد كده، ليه يا صاحبي تعمل فيا كده، يا أحمد أنت وعدتني إنك حتقوم بالسلامة، لسه كان عندنا أحلام تانية وعدتني إنك جنبي، حارجع تاني لوحدي».

وأضافت: «أنت اكتر حد ساعدني افرح أنا عارفة انك في الأجمل والأرقى والأطيب عند الرحيم الغفور وسبحانه طهرك بمرضك من أي ذنب بإذن الله يا غالى، طيب سلم لي على أبويا بقى لحد ما أجي لكم، وجعتني أوي إنا لله وإنا إليه راجعون».