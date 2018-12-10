النجمة ماريون كوتيار تشارك فى مظاهرات السترات الصفراء.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شارك العديد من الفنانين الفرنسيين فى المظاهرات التى مازالت مستمرة، وذلك بعد احتدام الصدام بين الشرطة الفرنسية ومحتجين السترات الصفراء، للتعبير عن آرائهم، وكان من أبرز ما شارك في المظاهرات الفنانة ماريون كوتيار، والفنانة الفرنسية جولييت بينوش، وغيرهم.

ولم تتوقف صناعة السينما في باريس، وذلك على الرغم من تواجد المظاهرات فى شوارع مدينة السحر والجمال، وومازالت دور العرض يعرض بها الأفلام العالمية، حيث نشر موقع allocine الفرنسى صباح اليوم قائمة بأعلى الأفلام حصدا للإيرادات بدور العرض فى فرنسا والتى تعد أقل من المعتاد ولكنها مازالت تحظى بحضور جماهيرى.

وكانت مظاهرات السترات الصفراء الفرنسية، قد انتقلت صباح يوم، الأحد 9 ديسمبر، إلى نقاط حدودية مع إسبانيا، حيث قامت الشرطة الإسبانية بالسيطرة على الطرق الرئيسية ببرشلونة بعد أن قام مجموعة من هؤلاء الانفصاليين المتشددين بمظاهرة أدت إلى تعطيل حركة المرور لعدة ساعات، ومنعت الشرطة مئات المتظاهرين من العبور إلى جبال البرانس.

وعلى جانب أخر، تألقت النجمة والممثلة الفرنسية الجميلة والحسناء ماريون كوتيار، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم Three Faces، مؤخرا، والذي جاء ضمن فعاليات اليوم الخامس لمهرجان “كان” السينمائي الدولي، حيث أقيم العرض الخاص للفيلم يوم السبت 12مايو، وذلك بحضور نجمات العمل.