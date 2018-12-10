شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 شخصيات قدمها ماجد الكدوانى فى مشواره.. اعرفها يوم ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم المصرى ماجد الكدوانى بعيد ميلاده الـ 51، حيث أنه من مواليد شبرا في عام 1967، استطاع ماجد الكدوانى أن يحفر اسمه الفترة الماضية في عقول المصريين والعرب عامة بسبب اختياره الدقيق للأدوار التي يقوم بها، بجانب إتقانه المبهر لها، كما أنه نجح في تمثيل العديد من الشخصيات البعيدة كليا عن بعضها البعض، ورسخها في عقول محبيه ومتابعيه.

قدم الكدوانى دور الضابط الفاسد في أخر أعماله "تراب الماس" الذى طرح خلال العام الجارى، حيث ظهر بدور العقيد وليد سلطان، الذى يقدم خدماته لفئة من المواطنين بمقابل مادى، ولكنه وبالرغم من حرصه الشديد ألا أنه يقع فى خطأ يعجل بخروجه من الخدمة، ويحاول من بعدها الرجوع إلى عمله بمساعدة شاب يدعى "طه".



ماجد الكدوانى

استطاع تقديم دور "الجنى" مارد في فيلم طير أنت مع أحمد مكى الذى طرح خلال عم 2009، والذى ارتبط به العديد من الأشخاص بسبب خفة الظل الذى ظهر بها الجنى بالرغم من فشله في تحقيق أمنيات دكتور بهيج، ألا أنه وبعد محاولات عديد نجح في ذلك.



ماجد الكدوانى

قدم أيضا الكدوانى دور الضابط "الكوميدى" سراج في فيلم "لا تراجع ولا استسلام" مع أحمد مكى مجددا وطرح خلال عام 2010.

ماجد الكدوانى

دوره في فيلم "هيبتا" الذى طرح خلال عام 2016 حيث قدم الدكتور شكرى مختار الذى يحكى تجربته الحياتيه أمام طلاب الجامعة، ومن خلال محاضرته الأخيرة يقوم بالإجابة على سؤال كيفية الوقوع في الحب.



ماجد الكدوانى

وأخيرا دوره في فيلم "الفرح" الذى طرح خلال صيف 2009، وقدم فيه الكدوانى دور "العسلى" النبطشى، الذى يقوم تقديم فقرات الأفلااح الشعبية، واستطاع ان يترك بصمته في الفيلم بجملة "أبو شيماء أتهور".