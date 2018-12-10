شكرا لقرائتكم خبر عن "مكى" على خطى "راجنار لوثبروك" فى Vikings .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على خطى الشخصية الأسطورية "راجنار لوثبروك" فى مسلسل المغامرة والدراما Vikings، نشر الفنان المصري أحمد مكى، صورة تشبه الممثل العالمى ترافيس فيميل المؤدى للشخصية الرئيسية فى العمل الدرامى الشهير الذى يعرض الجزء الثانى من الموسم الخامس عبر شبكة قنوات History.

الصورة التى نشرها مكى نالت أعجاب عشرات الالاف لتقارب الشبه الكبير بينه وبين الشخصية الشهيرة "راجنار" والتى كانت من احدى حلقات مسلسله الأخير "خلصانة بشياكة" الذى عرض عام 2016.



احمد مكى انستجرام

شهد الموسم الأخير من المسلسل الشهير Vikings تعرض شخصية "راجنار لوثبروك" للقتل على يد ملوك إنجلترا والتمثيل بجثته، مما دفع أبناءه لقيادة أكبر جيوش الفايكينج للقصاص من قاتلى والدهم، والتمثيل بجثث ملوك إنجلترا.



احمد مكى



راجنار لوثبروك

وأضاف مكى على الصورة الكثير من الهاشتاجات المتعلقة بالحدث منها "الكبير" و "خلصانة بشياكة" ، و "محارب"، و "فايكينج" مما يشير انه من متابعى ومحبي العمل الدرامى الشهير Vikings الذى يعرض حلقات الموسم الجديد منه حالياً.