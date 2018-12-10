شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان "كاردى بى" انفصالها عن زوجها.. ماذا قال "أوفست" عنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول خبر انفصال النجمة العالمية كاردي بى و زوجها أوفست بعد عام واحد فقط زواج لمحط اهتمام الكثير من المواقع الفنية المختلفة، و بعد أيام معدودة من السكوت قرر أوفست البالغ من العمر 26 عام التعليق.

أوفست أكد لكل محبيه و معجبيه أنه افتقد كاردي بي و هو ما كتبه أمس علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "يوتيوب " .

يذكر أن كاري بي وأوفست استقبلا ابنتهما "Kulture" فى شهر يونيو الماضى، و حرصت كاردي بي أن تنشر صورتها لأول مرة منذ عدة أيام .