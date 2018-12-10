بالصور- غياب كبير لنجوم الفن عن جنازة أحمد السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

انتهت منذ قليل، في مسجد السيدة نفسية، صلاة الجنازة على المنتج الفني ومدير المسرح الكوميدي أحمد السيد، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، بعد صراع مع المرض.

وشهدت الجنازة غياب كبير لنجوم الفن، إذ لم يحضر سوى عدد قليل من بينهم: نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الفنان محمد علي رزق، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، الفنان حمدي هيكل، الفنان أحمد عبدالله محمود، الفنان أحمد السيد.

جدير بالذكر أن العزاء من المقرر إقامته مساء اليوم في مسجد عمر مكرم بوسط البلد.

أحمد السيد تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة كمساعد مخرج، كما عمل كمساعد إنتاج في بعض الأعمال السينمائية.