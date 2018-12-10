هل قررت فيكتوريا بيكهام الرد على كل الشائعات فى الفترة الماضية؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - شائعة جديدة وقعت ضحيتها النجمة ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، حيث انتشر مؤخرًا خبر أنها تخطط لإجراء مقابلات تليفزيونية عديدة، وذلك لكي تكشف الكثير من الأسرار الخاصة بحياتها الشخصية والمهنية، وأكد موقع "جوسيب كوب" أن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات.

بدأت الشائعة بنشر موقع "ok" تقريرًا يؤكد أن فيكتوريا بيكهام تعبت من كثرة الشائعات حولها بدءًا من التكهنات حول زواجها الذي دام 19 عامًا مع لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام، كذلك غيابها عن جولة لم شمل القادمة لفريق Spice Girls، وأكد مصدر للموقع أن فيكتوريا تشعر أنها لم تتحدث منذ فترة طويلة لتظهر الكثير من الحقائق واستعدادًا لوضع الأمور في نصابها.

وأكد موقع "جوسيب كوب" أن كل الأخبار الذي نشرها موقع "ok" حول طلاق فيكتوريا وبيكهام كانت مغلوطة ومركز للشائعات.