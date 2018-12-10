كريم قاسم يطرح الإعلان الرسمي لفيلم "ليل خارجي"

القاهرة _ لايف استايل
طرح كريم قاسم على صفحته الرسمية على "فيسبوك" الإعلان الرسمي لفيلمه "ليل خارجي" والذي حقق منذ انطلاقه أكثر من 30 ألف مشاهدة؛ تمهيدا لنزول الفيلم بدور العرض المصرية يوم 19 ديسمبر الجاري.
و"ليل خارجي" بطولة كريم قاسم ويشاركه البطولة منى هلا وشريف الدسوقي وهو إخراج أحمد عبدالله السيد.
ويحكي فيلم "ليل خارجي" عن 3 من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة ويقوم كريم قاسم بدور "مو" المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد.
يذكر أن كريم قاسم بدأ أمس أولى الجلسات التحضيريه لفيلم "ولاد رزق 2" الذي يؤدي فيه دور رمضان رزق، حيث نشر صورة على صفحته على فيسبوك تجمعه مع أبطال العمل أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود.
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