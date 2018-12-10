60 ألف مشاهدة لـ أغنية "بداية بدايتك" عبر يوتيوب

حصدت أغنية "بداية بدايتك"، التى طرحتها الفنانة آمال ماهر خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يقرب من 60 ألف مشاهدة، وذلك عبر موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان ياسر ماجد، ومن توزيع وميكس طارق مدكور.

وتقول كلماتها:

أنا بداية بدايتك.. أنا بقية حكايتك

أنا العمر اللي جايلك.. وأنا العمر اللي فايتك

مين يجي ياخد مكاني.. وانت لمين غير عشاني

دا أنا كتير من حناني.. سبتك تاخد كفايتك

أنا حب سنين كتيرة.. يا حبيبي وانت عارف

أنا الأولى والأخيرة.. مش معرفة م المعارف

أنا اللي جوايا ليك بدل الشوق الف شوق

وأنا الطيبة اللي مش هتلاقي من بعديها طيبة

ولوحدي أنا اللي ليا فيك كل الحقوق

ما أنا شريكة حياتك والصاحبة وكمان الحبيبة

أنا وبس الوحيدة.. والمعلومة الأكيدة

أنا القصص القديمة.. وأنا القصص الجديدة

أنا كلامك سكاتك..أنا حروف اغنياتك

ومن يومي في حياتك.. أنا الجملة المفيدة