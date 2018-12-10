"حكيم" يطالب جمهوره بأفكار جديدة للاحتفال بميلاد ألبومه

طالب الفنان حكيم جمهوره بمشاركته وعرض مجموعة من الأفكار الجديدة للاحتفال بعيد ميلاد ألبوم "نظرة" يوم 17 ديسمبر الجارى.

ونشر حكيم عددًا من الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق قائلًا: "على فكرة عيد ميلاد ألبوم نظرة يوم 17 ديسمبر، وأنا بجهز لعيد ميلاد الألبوم مين عنده أفكار حلوة يقولى عليها".

يذكر أن ألبوم "نظرة"، طرحه "حكيم" عام 1992 ويتكون من 8 أغان، هي: نظرة، يا ما قالوا، هنا وهناك، موال الزمان، بيني وبينك، الواد دة حلو، البعد لا، ويا حلولا، وقام بتوزيع كل أغانيه حميد الشاعري.