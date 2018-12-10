شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة هيدى كرم، بعيد ميلاد خطيبها المنتج عصام عبد العزيز متمنيه له السعادة و النجاح فى حياته.

ونشرت هيدى، صور الاحتفال على خاصية ستورى عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وكتبت قائلة: "كل سنة وأنت طيب وسعيد ومرتاح البال، ومحقق كل أحلامك اللى تستاهلها، يا أجدع وأطيب قلب".

واحتفلت الفنانة هيدي كرم، فى شهر أغسطس الماضى بخطبتها إلى المنتج والفنان عصام عبد العزيز، وأقيم الحفل بأحد الأماكن العامة وسط مجموعة من أصدقائهما من داخل وخارج الوسط الفنى.



هيدى كرم و خطيبها



هيدى كرم و خطيبها



هيدى كرم و خطيبها



هيدى كرم و خطيبها