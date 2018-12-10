شكرا لقرائتكم خبر عن أبريل الجاى.. انتهاء أعظم سلسلة درامية وسينمائية فى الألفية الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنف العام المقبل ضمن أفضل السنوات التى ستشهد الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية فى الألفيه الجديدة، فمن المقرر أن يعرض الكثير من الأجزاء الجديدة لبعض المسلسلات من أهمها الجزء الجديد من مسلسل Peaky blinders، والجزء الجديد من Vikings، والكثير من الأفلام التى تعرض لأجزاء جديدة.

فبالرغم من امتلاء العام بالكثير من الأعمال إلا أن شهر أبريل سيشهد انتهاء أعظم سلسلة درامية فى العصر الحديث والمتمثلة فى مسلسل الخيال العلمى Game of thrones، والتى كشفت شبكة HBO عن موعد طرح الموسم الثامن والأخير منها فى منتصف إبريل عام 2019 والتى ستشهد الكثير من الأحداث والمغامرات.

كما يشهد الشهر انتهاء السلسلة السينمائية الأشهر فى تاريخ السينما فى الألفية الثالثة وهى سلسلة أفلام Avengers والذى يأتى بعنوان Avengers: Endgame، والذى سيشهد أيضاً الكثير من الأحداث بعد سيطرة "ثانوس" على أحجار القوة من حول العالم وقضاءه على العديد من الشخصيات الخارقة الجزء الأخير.



Avengers

استطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم، ومن المقرر ان يشهد الجزء الجديد أخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا"، والتى يقوم بتجسيدها كريس.

مسلسل GOT سيشهد الكثير من الاحداث الموسم المقبل بعد تحالف "دينيريس تايجريان" و"جون سنو" وزحفهما للشمال لمواجهة جيش الموتى "الووايت ووكرز" بعد تدميرهم للجدار وزحفهم اتجاه الشمال.

الموسم الجديد سيضم 6 حلقات فقط تبلغ مدة كل حلقة حوالى ساعتين، وتتوقع شبكة قنوات HBO التليفزيونية، أن تحصد ما يقارب الـ50 مليون مشترك إضافى فى الفترة المقبلة قبل طرح الموسم الثامن والأخير من المسلسل الذى بدأ عرضه عام 2011، وترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، مقتبسه عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن