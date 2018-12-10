شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا اتعلمت منى وابنى قالى هزي كويس.. أغرب تصريحات لوسى فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم لوسى بعيد ميلادها الموافق العاشر من ديسمبر بعد مسيرة فنية بدأت نجوميتها من خلال الرقص الشرقى التي تعد واحدة من أهم نجماته حتى وصلت إلى الدراما والسينما، ومثلت فى أهم الأعمال بأدوار بارزة كشفت موهبتها فى عالم التمثيل بشكل كبير، حتى صارت من أهم الراقصات اللاتى خضن تجربة التمثيل ببراعة وإتقان.

لوسى التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم دوماً ما تدافع عن مهنتها وتقف فى وجه كل منتقديها بشراسة تظهر خلال تصريحاتها التي يعجب بها البعض بينما لا يتقبلها آخرون، وخلال هذا التقرير نتعرض إلى أبرز خمس تصريحات أثارت جدلاً كبيراً.

1/ خلال هذا الفيديو أكدت لوسى رداً على سؤال حول مشاهدها بفيلمها سارق الفرح مع ماجد المصري التى تضمنت قبلات عديدة بقولها :ما بعملش حاجة وانا مستخبية، ده المنتج جوزى وابو ابني".

2/ بنفس الفيديو استكملت لوسى حديثها الذى طال ابنها بتأكيدها على أنه يعلم مهنة أمها ويحترمها إلي حد كبير لما لديه من ثقافة واسعة ، كما أنه يشاهد أفلام هوليود ويعلم أن أمه ما بتعملش حاجة غلط، وبالتالى فهو يتفاخر بها أمام زملائه.

3/ خلال برنامج آخر تطرقت أيضاً إلى ابنها بتصريح أثار جدلاً كبيراً، حينما قالت إن ابنها يقول لها هزي كويس يا ماما قبل الرقص، وهو التصريح التي دافعت عنه فيما بعد بتأكيدها على أن ذلك تعبير عن تفهم ابنتها لمهنة والدتها الذى يطالبها بعدم التقصير فيه كأى مهنة.

4/ هاجمت الراقصات الأجنبيات حينما أكدت أنهن يعتمدن على التعري أكثر من اعتمادهن على الرقص، ولعل أبرز مثال صافينار التي أكدت أنها بتعرف ترقص ولكن بتستسهل.

5/ لوسى أيضاً أثارت ضجة كبيرة حينما أكدت أن النجمة الكبيرة شاكيرا تعلمت رقصتها الشهيرة من لوسى.