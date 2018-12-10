شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر صورة نشرها "دريك" عبر انستجرام على طريقة "selfie mirror" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعي المغني الشهير دريك للتواصل مع محبيه و معجبيه من خلال الـsocial media ، فقد نشر على الـ stories بصفحى الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنتسجرام" صورة جديدة التقطتها بطريقة الـ "selfie mirror" . ظهر دريك البالغ من العمر 32 عام في الصورة مستعرضا جسده الرياضي، و كأنها رسالة لكل مرتادي صفحته لضرورة الالتزام بممارسة الرياضة. يذكر أن دريك يمتلك شعبية جارفة بكل انحاء العالم، حيث قدم عدد كبير من الأغاني الناجحة، و من أبرزها "god's plan" و "i'm upset " و "nice for what " و "hotline bling " و "mob ties "، وغيرها .

دريك

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر صورة نشرها "دريك" عبر انستجرام على طريقة "selfie mirror" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .