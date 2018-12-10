شريهان لأيمن بهجت قمر: كل سنة وأنا فرحانة بنجاحك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ردت الفنانة شريهان على تهنئة السيناريست أيمن بهجت قمر، لها بعيد ميلادها، الذي تحتفل به في 6 ديسمبر من كل عام.

وكتبت شريهان عبر "تويتر": "كل سنة وأنا بأيمن بهجت قمر وبنجاحه جميلة وفرحانة وفخورة وراسي مرفوعة لساااابع سما.. الدنيا دنيا بكم انتوا يا حبيبي أنا".

وكان أيمن كتب عبر "تويتر" لشريهان "حبيبتي كل سنة وانتي أجمل وأجدع واحدة في الدنيا كلها".

شريهان ولدت في 6 ديسمبر، حققت نجاحًا وجماهيرية كبيرة منذ ظهورها طفلة في عدد من الأعمال الفنية، ولفتت الأنظار إليها كفنانة استعراضية، اشتهرت بتقديم فوازير رمضان، كما قدمت مجموعة من أجمل المسرحيات "علشان خاطر عيونك" و"شارع محمد علي"، ولها رصيد كبير في السينما، من أشهر أفلامها "كريستال"، "ميت فل"، "سوق النساء"، "جبر الخواطر"، "عرق البلح"، وكان "الدم والنار" آخر أفلامها مع المخرج أشرف فهمي عام 2002.