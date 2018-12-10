بالصور.. أصدقاء أيمن بهجت قمر يحتفلون بنجاحه في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
شارك الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر جمهور بصور له من احتفال أصدقائه بنجاحه خلال عام 2018، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب على الصور قائلا:" إيه أحلى من محبة زمايلك ليك ربنا يديم المحبة وألف ألف شكر لكل أخواتي وحبايبي اللي فاجئوني باللفتة الجميلة دي ومهما قلت وشكرت أخويا الشاعر عمرو تيام على تعبه ومجهوده مش هوفيه حقه وطبعا هيثم مقبل ..حقيقي أسعدتوني كتر ألف خيركوا".
يذكر أن آخر أعمال الكاتب أيمن بهجت قمر، فيلم "البدلة" الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني والفنان أكرم حسني، وحقق نجاحا كبيرا.
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