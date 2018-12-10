وفاة عميد الأغنية المراكشية حميد الزاهر وهكذا نعته دنيا بطمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

توفى اليوم الاثنين، الفنان المغربي حميد الزاهر، عن عمر يناهز80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت الفنانة المغربية دنيا بطمة الرحل عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" ونشرت صور له وكتبت:" الله يرحمك يا رمز التراث المغربي، إلى جنات الخلد".

وتابعت:" سوف نفتقد فنك وروحك الطيبة الله يرحمك ويغفرك دعواتك للفنان القدير حميد الزاهير".

يذكر أن الرحل لقب بعميد الأغنية المراكشية، ومن أشهر أغانيه أغنيته "مراكش يا سيدي كولو فارح بك".