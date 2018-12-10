عمرو الليثي يحيي ذكرى ميلاد والده بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: حرص الإعلامي عمرو الليثي على إحياء ذكرى ميلاد والده السيناريست الراحل ممدوح الليثي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". ونشر صور تجمعه بوالده وكتب قائلا:" "كل سنة وأنت طيب يا أعز الناس.. في يوم ميلادك أفتقدك وأفتقد ابتسامتك.. اللهم ارحمه وأرحم جميع موتانا". يذكر أن السيناريست الرحل ممدوح الليثي من مواليد 10 ديسمبر 1937 ورحل عن عالمنا في 1 يناير 2014.

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