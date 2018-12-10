"الأوبرا" تطرح تذاكر حفلي عمر خيرت.. تعرف على أسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت دار الأوبرا المصرية، اليوم الاثنين 10 ديسمبر، تذاكر حفلي الموسيقار الكبير عمر خيرت، المقرر أن يحييهما في 17 و18 ديسمبر الجاري على المسرح الكبير.

تتراوح أسعار تذاكر الحفل بين "200، 400، و600" جنيه، ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل ألحان خيرت، ومن مقطوعاته الموسيقية الشهيرة التي ارتبط اسمها بالأفلام والمسلسلات التي استُخدمت فيها كموسيقى تصويرية.

جدير بالذكر أن آخر حفلات عمر خيرت في الأوبرا كانت ضمن الدورة الـ27 من مهرجان الموسيقى العربية، مطلع شهر نوفمبر الماضي.