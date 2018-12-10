ديبيكا بادوكون المرأة الآسيوية الأكثر جاذبية لعام 2018

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 02:20 مساءً - ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون Deepika Padukone المراتب الأولى في استفتاءات العام، وهذه المرة تصدرت ديبيكا، البالغة من العمر 32 عاما، قائمة الـ 50 بين الأكثر جاذبية للنساء الآسيويات، بحسب استفتاء مجلة Eastern Eye’ weekl، والتي مقرها بريطانيا.



وجاء تصدر العروس ديبيكا، التي احتفلت مؤخراً بزوجها من النجم رانفير سينج Ranveer Singh ، للقائمة المرموقة التي تصدر سنويًا، بسبب اكتساح فيلميها الأخيرين " Padmaavat" و" Bajirao Mastani" شباك التذاكر الهندي والعالمي.



وقال أسجد نظير Asjad Nazir، محرر قسم الترفيه بالمجلة: "بصرف النظر عن كونها ملكة بوليوود بلا منازع ونجمة جميلة بشكل لافت للنظر، فإن ما يجعل من ديبيكا بادوكون حالة خاصة هو مدى قوة قلبها، وكيف أنها بقيت ثابتة طوال صعودها الرائع". تابعي ايضا: صور: نيك جوناس وبريانكا شوبرا في أول ظهور بعد الزواج



وأضاف نظير: "إن تواضع ديبيكا كان مصدر إلهام، وطريقة تأثيرها الإيجابي من خلال زيادة الوعي بالصحة العقلية يظهر للجميع ، والسماح بتألق الضوء الداخلي الخاص بها هو مثير وجديد."



يشار إلى أن بريانكا شوبرا Priyanka Chopra-التي عقد قرانها وحفل زفافها مؤخراً على النجم الأمريكي نيك جوناس Nick Jonas في راجستان في عطلة نهاية الأسبوع، جاءت في المرتبة الثانية، بعد أن عرفها العالم بكونها سفيرًا عالميًا للهند.



كما احتلت الممثلة التلفزيونية نيا شارما المرتبة الثالثة، باعتبارها النجمة التلفزيونية الأكثر جاذبية في القائمة، للسنة الثالثة على التوالي. 7

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