نشر الفنان سعد لمجرد،صورة جديدة له يشكر فيها كل من ساندوه في أزمته ويعلن عن جديد أعماله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وجه سعد الشكر قائلاً:"الحمد لله رب العالمين..جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانيين وعائلة لمجردوالركراكي، الوالد والوالدة الله يخليكم ليا وتستمر الحياة"
وتابع واعلن عن جديده قائلاً:"كليب أغنيتي سيطرح يوم 17 دجنبر 2018 بعنوان"بدك إيه" الساعة الثامنة بتوقيت المغرب".
يذكر أن سعد اتهم عدة مرات في قضية اغتصاب فتاة فرنسية
وكانت أغنية "غزالي" آخر أعماله الفنية لهذا العام قبل تهمة الإغتصاب، حيث تخطت الـ100 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة الإغتصاب..سعد لمجرد يعلن عن عمله الغنائي الجديد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .