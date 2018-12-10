بعد أزمة الإغتصاب..سعد لمجرد يعلن عن عمله الغنائي الجديد

كتبت - تقى عادل

نشر الفنان سعد لمجرد،صورة جديدة له يشكر فيها كل من ساندوه في أزمته ويعلن عن جديد أعماله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وجه سعد الشكر قائلاً:"الحمد لله رب العالمين..جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانيين وعائلة لمجرد

والركراكي، الوالد والوالدة الله يخليكم ليا وتستمر الحياة"

وتابع واعلن عن جديده قائلاً:"كليب أغنيتي سيطرح يوم 17 دجنبر 2018 بعنوان"بدك إيه" الساعة الثامنة بتوقيت المغرب".

يذكر أن سعد اتهم عدة مرات في قضية اغتصاب فتاة فرنسية

أثناء وجوده في فرنسا، آخرها كان شهر أغسطس الماضي، وتم الإفراج عنه بضمان اقامته في فرنسا، وسقوط التهمة عنه.

وكانت أغنية "غزالي" آخر أعماله الفنية لهذا العام قبل تهمة الإغتصاب، حيث تخطت الـ100 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".