اليوم.. حميد الشاعري ضيف الإعلامية إسعاد يونس

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المطرب حميد الشاعريكتبت - إيمان محمد
يحل المطرب حميد الشاعري، ضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على فضائية "dmc".
من المقرر أن يكشف "الشاعري" العديدمن أسرار حياته الفنية والشخصية، كما يتحدث عن بدايته الفنية وأبرز الأعمال التي قام بها،
يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس يومي، الاثنين والثلاثاء، من كل أسبوع عبر قناة "DMC"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
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