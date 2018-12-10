اليوم.. حميد الشاعري ضيف الإعلامية إسعاد يونس

المطرب حميد الشاعري

كتبت - إيمان محمد

يحل المطرب حميد الشاعري، ضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على فضائية "dmc".

من المقرر أن يكشف "الشاعري" العديد

من أسرار حياته الفنية والشخصية، كما يتحدث عن بدايته الفنية وأبرز الأعمال التي قام بها،والأعمال المفضلة إليه خلال مشواره الفني.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس يومي، الاثنين والثلاثاء، من كل أسبوع عبر قناة "DMC"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.