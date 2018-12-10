- 1/2
- 2/2
كايروكي ومحمود العسيليكتبت - تقى عادل
يستعد الفريق الغنائي الشهير كايروكي والفنان محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي، وذلك على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.
ومن المقرر أن يقام الحفل ،الجمعة 14 ديسمبر ، ويتراوح سعر التذكرة بين 250 جنيهًا للفئة العادية، 500 جنيه لفئة الـVIP.
يذكر أن كايروكي والعسيلي قاما بعمل دويتو غنائي بعنوان"طلّع الحلو وبس" ،نوفمبر الماضي، ووصل عدد مشاهداته إلى أكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. كايروكي مع العسيلي في جامعة مصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .