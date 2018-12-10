الجمعة.. كايروكي مع العسيلي في جامعة مصر

كايروكي ومحمود العسيلي

كتبت - تقى عادل

يستعد الفريق الغنائي الشهير كايروكي والفنان محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي، وذلك على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يقام الحفل ،الجمعة 14 ديسمبر ، ويتراوح سعر التذكرة بين 250 جنيهًا للفئة العادية، 500 جنيه لفئة الـVIP.

يذكر أن كايروكي والعسيلي قاما بعمل دويتو غنائي بعنوان"طلّع الحلو وبس" ،نوفمبر الماضي، ووصل عدد مشاهداته إلى أكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".