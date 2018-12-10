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بالفيديو.. قبل 24 ساعة.. بداية بدايتك لـ آمال ماهر تتخطى الـ100 ألف مشاهدة

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بالفيديو.. قبل 24 ساعة.. بداية بدايتك لـ آمال ماهر تتخطى الـ100 ألف مشاهدةآمال ماهر
كتبت - تقى عادل

اجتازت أغنية "بداية بدايتك" للفنانة آمال ماهر حاجز الـ100 ألف مشاهدة، وذلك بعد ساعات من طرحها على قناتها الرسمية على موقع

الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: نادر عبدالله، ألحان: ياسر ماجد، توزيع: طارق مدكور، وتعتبر الأغنية

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عودة قوية لآمال ماهر بعد مرور 3 أعوام عن صدور آخر ألبوماتها "ولاد النهاردة" عام 2015.

  كما تستعد آمال لطرح ألبومها الجديد "أصل الإحساس" التي أعلنت عنه الفترة الماضية.

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