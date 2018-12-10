غدًا.. الجريمة الكاملة على مسرح عبدالمنعم جابر بالإسكندرية

مسرحية الجريمة الكاملة

كتبت - إيمان العوضي

يقدم عالم موازي عرض "الجريمة الكاملة"، علي خشبة مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وذلك مساء يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 11 و 12 ديسمبر.

يشار إلي أن مسرحية "الجريمة الكاملة" مأخوذة عن الرواية الأمريكية "To kill

a Mocking Bird"، وتدور حول جريمة اغتصاب تحدث في قرية هادئة وتستمر الأحداث التي تتكشف خلالها الكثير من الحقائق والأسرار حول الجريمة الكاملة.يذكر أن العرض بطولة حمزة العيلي، يحي أحمد، سارة درزاوي، أسامة عبد الله، محمد حفظي، أشرف حبشي، مصطفي خطاب، إيمان ياسر، أحمد الشربيني، علي الدالي، محمد جمال، مريام جورج، محمد عرفة، يمني بهاء الدين، أحمد ماهر، غناء أشرف حبشي، موسيقي رامي عطالله، إنتاج عالم موازي، تأليف وإخراج محمد عادل.