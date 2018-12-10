بالفيديو.. في يوم ميلاده.. أجمل مشاهد ماجد الكدواني خلال مشواره الفني

استطاع أن يضع مكانته في قلوب الكثيرين، وصنع لنفسه شخصية مميزة تتسم بالبساطة والتلقائية والاختلاف والتنوع، وكأنه تأثر بدراسته في كلية الفنون الجميلة في تجسيده للشخصيات، فأصبح يجسد الأدوار ويرسمها كما يريد، فمثلًا تجده عندما يجسد الكوميديا يرسم الابتسامة بكل سهولة على شفاة المشاهدين.
وعلى رغم ذلك لانستطيع أن نطلق عليه ممثلًا كوميديًا فحسب، ﻷنه كما اتقن رسم الابتسامة، أتقن أيضًا رسم الدموع عندما جسد الدراما.
هو متولي الزناتي في "عسكر في المعسكر"، ومارد في "طير أنت"، وخميس حامد في "الكباريه"، وفطين في "حرامية في تايلاند "،
مشهد من فيلم "حرامية في تايلاند"
مشهد من فيلم "لاتراجع ولا استسلام"
مشهد من فيلم "عسكر في المعسكر"
مشهد من فيلم "طير أنت"
مشهد من فيلم "شيكامارا"
مشهد من فيلم "الفرح"
مشهد من مسلسل "تحت السيطرة"
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