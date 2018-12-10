بالفيديو.. تعرف على أبرز إفيهات غريب محمود في ذكرى وفاته

يحل اليوم ذكرى رحيل الفنان غريب محمود الذي رحل عن عالمنا بجسده، ولكن لاتزال أعماله خالدة في أذهان محبيه، حيث تمتع بهيئة مميزة وموهبة كبيرة جعلته في أول صفوف

فناني الكوميديا المصرية، كما اشتهر بشخصية "أبو العريف".

كما تميز غريب ببساطته الشديدة في أداء الشخصيات التي يؤديها ليدخل إلى قلوب محبيه فور

مشاهدته سواء على شاشات التليفزيون أو خشبة المسرح.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز إفيهات أبو العريف:

مشهد مسرحية "علشان خاطر عيونك"

مشهد من فيلم "بوحه"

مشهد من مسرحية "واحد ليمون والتاني مجنون"

مشهد من مسرحية "أنا ومراتي ومونيكا"

مشهد من فيلم "على جنب ياسطى"