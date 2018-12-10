في عيد ميلادها.. شريهان لجمهورها: قلبي بيشكركم

قامت الفنانة الاستعراضية شريهان بالرد على جمهورها الذي حرص على تهنئتها بعيد ميلادها الـ54، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث قامت شريهان بنشر صورة لها ظهرت فيها بكامل أناقتها وحيويتها وأمامها كعكة عيد الميلاد، وكتبت على الصورة: «شكرًا لكل من أرسل لي معايدة في عيد ميلادي.. قلبي بيشكركم».

لاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على إنستجرام، وتنوعت التعليقات على الصورة، التي تمنى فيها الجمهور الصحة والسعادة ودوام الابتسامة لشريهان.

من ناحية أخرى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة الاستعراضية شريهان وهي ترقص على نغمات أغنية دة لو اتساب للهضبة عمرو دياب التي جاءت في ألبومه «كل حياتي»، وذلك خلال إحدى حفلات الزفاف، التي أقيمت بأحد الفنادق الفاخرة بمدينة أسوان، وظهرت شريهان بإطلالة مميزة خلال الحفل.

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جدير بالذكر أن الفنانة شريهان تعمل خلال الأيام الحالية للتحضير لدورها في مسرحية كوكو شانيل ومسرحية بديعة مصابني التي يخرجها محمد ياسين وتأليف مريم نعوم، حيث أكد السيناريست مدحت العدل أن العمل في المسرحيات يسير على قدم وساق، والفكرة التي يتم تقديمها تحتاج إلى وقت طويل من أجل الخروج بالصورة التي ترغب بها الفنانة شريهان.

