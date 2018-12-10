إليسا تعلن تفاصيل إصابة شقيقتها بالسرطان

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا خلال مؤتمر صحفي عقد لها في الأردن مؤخرًا، عن تعرض شقيقتها للإصابة بسرطان الثدي، وذلك بعد رحلة إليسا للعلاج وشفائها منه.

وقالت إليسا خلال المؤتمر، إن شقيقتها أجرت الفحوصات الطبية للاطمئنان بعدما تعرضها للإصابة بالمرض اللعين، لتكتشف هي الأخرى إصابتها بالمرض، وتبدأ رحلة العلاج مع نفس الطبيب الذي عالج إليسا.

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وأوضحت إليسا أن شقيقتها أجرت عملية جراحية لإزالة الورم في الثدي، وبدأت رحلة العلاج والصراع مع المرض، مشيرة إلى أنها تخاف وتحرص على صحتها بشكل كبير.

كانت إليسا، قد خرجت عن صمتها بعد طرح كليبها «إلى كل اللي بيحبوني»، الذي أثار ضجة كبيرة في صيف 2018، وكشفت من خلاله معاناتها مع مرض سرطان الثدي الذي تعافت منه منذ فترة.