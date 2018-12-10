بالصور: شريهان تكشف أول صورة من حفل عيد ميلادها

تجاوبت الممثلة المصرية شريهان مع طلبات جمهورها بنشر صورة لها من حفل عيد ميلادها.

وكانت اكتفت سابقا بنشر صور من كواليس التحضيرات للحفل وكعكة عيد الميلاد فقط، وكررت شريهان رسالة الشكر إلي جمهورها بعد الاحتفال المتواصل بيوم ميلادها ال54.

شريهان نشرت صورتين لها عبر حسابها بموقع إنستقرام، وعلقت عليها قائلة: شكرًا لكل من أرسل لى معايدة في يوم عيد ميلادب.. قلبب بيشكركم.. حبكم حياة.

يذكر أن شريهان احتفلت بعيد ميلادها ال54 يوم الخميس الماضي، ولكنها ظلت على قمة الترند المحلي لموقع تويتر في مصر طوال الأيام السابقة، خاصة بعدما وجهت رسالة شكر إلي جمهورها عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: لأ أنا مش مبسوطة !! .. أنا أعظم إنسانة بحبكم .. من إمبارح وأنا بدور على كلمات ومعاني حب وشكر جديده وتليق بكم "متلخبطه" وحقيقي حبكم حياة، ونشرت شريهان على هامش الرسالة عدة صور ومقاطع فيديو من كواليس احتفالها، دون ظهورها أو أيا من أفراد العائلة، وخاصة ابنتيها.

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