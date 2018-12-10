منى هلا: هناك صفة مشتركة بيني وبين فتاة الليل هذه

قالت الفنانة منى هلا، إن شخصية "توتو" فتاة الليل التي جسدتها في فيلم "ليل خارجي"، الذي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي، تشبهها في إحدى الصفات، وهي رفضها لسطوة الذكور عليها، وهو ما كانت تعاني منه الشخصية، وكانت تتعامل معه في نفس الوقت بذكاء.

اقرئي أيضًا : محمد الشرنوبي: جائزة أفضل ممثل في 2018 تحمّلني مسؤولية كبيرة

وأضافت منى: "فيما عدا هذه الصفة؛ فإن الشخصية لا تشبهني في شيء؛ خاصة أنها كانت تعاني من الفقر، وهو ما دفعها إلى هذا الطريق غير الشرعي من أجل كسب المال".

اقرئي أيضًا : حسين الجسمي أول فنان عربي يحيي أعياد الميلاد في الفاتيكان

وشاركت منى هلا، في بطولة الفيلم مع كريم قاسم، وشريف دسوقي، وأحمد مالك، وبسمة، تأليف شريف الألفي، وإخراج أحمد عبدالله، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.