بالصور.. سعد لمجرد داخل الأستوديو، فور خروجه من السجن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمطرب سعد لمجرد، وذلك بعد خروجه من السجن بشكل مؤقت، وظهر بحالة نفسية جيدة والابتسامة لا تفارقة، كنوع من النصر والإصرار على إثبات براءته، وتواجد سعد في أحد الأستوديوهات.

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توقع الجمهور أن المطرب سعد يقوم بإعداد عمل غنائي سيكون مفاجأة للجمهور، وذلك استغلالاً للوقت الذي يقضية خارج السجن، وخاصة أنه قام من قبل بطرح أغنية كازبلانكا وغلطانة خلال فترة خروجه من السجن، ويتمتع الفنان المغربي سعد لمجرد حاليًا بحالة حرية مؤقتة بعد الإفراج عنه منذ قليل، بشكل إطلاق سراح مشروط بعد إيداعه في السجن لعدة أسابيع، عن تهمة اغتصاب فتاة فرنسية في ضاحية سان تروبيه في جنوب فرنسا.

حرص عدد من أصدقائه المقربين على نشر صور له احتفالاً بالتطورات الإيجابية في القضية، وتعد هذه هي المرة الثانية التي خرج فيها سعد لمجرد من السجن في فرنسا، بعد اتهامه في قضيتي اغتصاب، القضية الأولى تم اتهامه فيها بالتعدي على الفتاة الفرنسية لورا بريول بأحد فنادق العاصمة باريس، والثانية متهم فيها بالتعدي على فتاة فرنسية من أصول مغربية.

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جدير بالذكر، أن سعد لمجرد فنان مغربي اشتهر بأغنيتيه "أنت معلّم"، التي قارب عدد مشاهداتها 700 مليون مشاهدة، و"كازابلانكا" التي أطلقها العام الجاري، وفاق عدد مشاهداتها 100 مليون مشاهدة.