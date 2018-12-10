بالفيديو والصور: دينا تعلم مريم اوزرلي الرقص الشرقي في القاهرة

نشرت الراقصة الاستعراضية دينا فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور «إنستجرام» برفقة النجمة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة بـ«السلطانة هويام»، وهي تعلمها الرقص على أغنية «يتعلموا» لعمرو دياب.
شاهدي الفيديو :
وحاولت مريم تقليد دينا من خلال عمل بعض الحركات الراقصة؛ إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وسط ضحكات وتصفيق الحاضرين .
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وكانت الفنانة التركية وصلت إلى مصر منذ يومين، وزارت محمد إمام بموقع تصوير فيلمه الجديد «لص بغداد»، ومن المحتمل أن تشارك مريم بتصوير عدد من المشاهد مع إمام في فيلمه الجديد.
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